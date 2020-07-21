Комета, спутник и закат: Фотограф Донецка показала вечерний город в июле (35 фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке 18-19 июля можно было наблюдать пролетавшую комету. Это явление запечатлела местный фотограф Евгения Карпачева.

«Как только я прослышала о комете, она не давала мне покоя. Где я только ее не высматривала, ну не видела и все. В субботу [18 июля] на даче соседний парень болтал с друзьями, вдруг увидел ее и закричал: "Комета видна!" Я подхватилась смотреть, деревья мешают, а после в час ночи на поле идти стремно. Кое-как выбрали место, да хоть чуть-чуть, да пусть не в резкости, но сняла ее. Да еще увидела падающую звезду, размерами чуть меньше теннисного мячика. Метеорит наверное», – отмечает дончанка.

Но комету Евгении удалось запечатлеть и в самом Донецке, вернувшись вечером 19 июля с дачи. Для этого она направилась в парк у стадиона «Донбасс Арена».

«Поставила я камеру на мусорный бак, больше приспособить было не где. На горизонте – ярко город светится, сделала несколько снимков и вдруг на снимке увидела четкий хвостик у звезды, потом еще и спутник пролетел, да так быстро», – описывает Карпачева.

И здесь она вспомнила о реалиях «республиканского» города с комендантским часом, который наступает в 23:00. «Смотрю на время. Было 22:45. Аааа, мы рысью побежали домой, чтобы не попасть на глаза патрульным», – дополнила Евгения.

Также фотограф продемонстрировала кадры вечернего Донецка в июле: