Единственный источник существования: Жительнице Покровска перестали выплачивать пенсию (Видео)

Жительница Покровска (Донецкая обл.) Любовь рассказывает, что всю жизнь работала на обогатительной фабрике. Пенсию имеет небольшую – но в июле ее не получила.

«Это единственный источник существования у меня», – делится женщина.

Любовь имеет местную регистрацию и не является переселенкой – и показывает соответствующие документы. Говорит, что обращалась в банк, чтобы узнать, почему деньги не перечислили. В банке ответили, что это или Пенсионный фонд, или УТСЗН – и отправили женщину выяснять.

В Пенсионном фонде заявление женщины приняли. Разбирались недолго. Оказывается, выплаты пенсионерке заблокировали случайно.

«Возникла техническая ошибка. И заявительнице не была насчитана текущая пенсия… Это единичные случаи», – рассказала начальник Покровского объединенного управления ПФУ Неля Аржавитина.

Как так случилось, в ПФУ будут разбираться, но деньги женщине обещают вернуть. «Ошибку мы исправили, извинения заявительнице принесли, разъяснили ей ситуацию. В августе текущего года она получит пенсию в двойном размере», – объяснила Аржавитина.

Юристы советуют всегда тщательно проверять дату и сумму начисленных выплат. Если есть определенные разночтения, нужно не медлить и обращаться в ПФУ.

Адвокат Руслан Рамазанов рекомендует обращаться в письменном виде. Также может помочь правительственная горячая линия. В суд же целесообразно обращаться, если законные средства не насчитывают длительное время.

Пока же пенсия не поступила на счет, жительницу Покровска Любовь деньгами поддержат родственники.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Донбасс»