Над участком разведения: ОБСЕ потеряла на Донбассе беспилотник

Команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряла пространственный контроль над своим беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, пролетавшим над участком разведения в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 июля.

В документе отмечается, что «утром 20 июля патруль Миссии находился на участке разведения в районе Золотого, приблизительно в 100 м к юго-западу от блокпоста Вооруженных сил Украины на северном краю участка, для проведения заявленного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия».

«В 12:05, пролетая в пределах участка приблизительно в 1,4 км к югу от позиции патруля, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся глушению сигнала, в результате чего команда СММ потеряла пространственный контроль над аппаратом. Наблюдатели не смогли вернуть БПЛА и покинули этот район», – констатировали в ОБСЕ.