Во Франции начали расшифровывать «черные ящики» со сбитого в Иране самолета МАУ

Во Франции начали расшифровывать «черные ящики» со сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявили во французском Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA), сообщает «Сегодня» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что первым будет расшифрован самописец, который фиксировал разговоры членов экипажа. Затем будет проанализирован второй «черный ящик», записывавший технические данные о ходе полета.

Расшифровка продлится как минимум до конца недели.

К процессу привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков». Также во Франции подтвердили получение «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.