Почти все идет в Россию: В «ДНР» показали, как делают детали для самолетов и вертолетов (Фото)

В «ДНР» в Снежном работает завод «Авиатех», который производит элементы двигателей для самолетов и вертолетов. 95% продукции уходит в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Основная специализация завода – выпуск элементов двигателей для самолетов и вертолетов. Лопатки компрессора и турбины производят как для пассажирских самолетов, так и для военной авиации – в том числе для штурмовиков СУ-25.

В сюжете уверяют, что «Авиатех» стал первым «республиканским» предприятием, которое получило «лицензию» на деятельность в сфере авиационных услуг. На заводе производят также мясорубки, соковыжималки, паяльные лампы, средства механизации.

Практически всю продукцию, как заявил главный инженер завода Александр Бровкин, поставляют в РФ – 95%, остальное покупают местные жители.

На предприятии работают 2 тыс. человек. Оборудование, как уверяют в «республике», на заводе уникальное. Также используются специальные жаростойкие сплавы.

Производство деталей для авиации проходит в 3 этапа: подготовка слепка, штамповка заготовок и термообработка. После этого готовая продукция отправляется на предварительную проверку.

При этом ряд сотрудников предприятия, которые живут в «ЛНР», из-за карантина не могут попасть на работу. На предприятии обратились с этим вопросом к «главе ДНР» Денису Пушилину, который заявил, что «в ближайшее время ситуация должна разрешиться».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube