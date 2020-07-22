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Ряду городов Донетчины ограничат подачу воды: Причины

22.07.20 09:29

Ряду городов Донетчины частично ограничат водоснабжение. Это связано с уменьшением подаче воды по каналу Северский Донец – Донбасс и Второму Донецкому водопроводу. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Уменьшение подачи воды по каналу Северский Донец – Донбасс и Второму Донецкому водопроводу. Как следствие – частичное ограничение водоснабжения до Константиновки, Дружковки, Торецка, Покровска, Часов Яра, Мирнограда, Доброполья, Волновахи и Мариуполя», – написал губернатор.

Павел Кириленко также проинформировал, что «к таким последствиям привели две аварии, которые произошли сегодня»:

  • порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм близ Славянска;
  • повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции третьего подъема в районе Торецка.

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