Ряду городов Донетчины ограничат подачу воды: Причины

Ряду городов Донетчины частично ограничат водоснабжение. Это связано с уменьшением подаче воды по каналу Северский Донец – Донбасс и Второму Донецкому водопроводу. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Уменьшение подачи воды по каналу Северский Донец – Донбасс и Второму Донецкому водопроводу. Как следствие – частичное ограничение водоснабжения до Константиновки, Дружковки, Торецка, Покровска, Часов Яра, Мирнограда, Доброполья, Волновахи и Мариуполя», – написал губернатор.

Павел Кириленко также проинформировал, что «к таким последствиям привели две аварии, которые произошли сегодня»: