За минувшие сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 973 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 829 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 22 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 829 человек. Из них 75 детей, а также 83 медработника. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 973 пациента. В целом за все время пандемии заболели 60 995 человек. Из них 4 329 детей и 8 103 медработника. При этом в целом выздоровели 33 172 человека. Летальных случаев – 1 534», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (132), во Львовской (124), Ивано-Франковской (78), Закарпатской (60) и Харьковской (57) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 813 случаев COVID-19, в Луганской – 110 случаев.