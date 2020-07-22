Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника погиб один украинский военнослужащий, еще один воин был ранен. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от Новотошковского – из минометов калибром 120 мм,

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов и пулеметов;

у хутора Вольный (Золотое-4) – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы по украинским опорным пунктам:

неподалеку Гнутово – из минометов калибром 82 мм и гранатометов;

вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

у Лебединского – из вооружения БМП;

рядом с Водяным – из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и обстрелял украинские позиции из минометов калибром 120 мм у Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по Объединенным силам у Марьинки НВФ дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Лебединского – станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 23 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", поселок Александровка и село Веселое. В результате прямых попаданий боеприпасов произошло возгорание двух домов в селе Веселое на севере Донецка. Также там был поврежден газопровод низкого давления».

В «ДНР» также сообщают, что «войска Киева рано утром 22 июля выпустили более 120 боеприпасов по окраинам Донецка и Горловки. Обстрелы велись с 4:35 до 6:05. Всего выпущено 123 боеприпаса: 68 мин калибрами 82 и 120 мм, 50 выстрелов из орудия бронемашины БМП-2 и 5 из станкового гранатомета. Также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное... Магистраль канала "Северский Донец – Донбасс" на севере Горловки получила повреждения в результате обстрела, также обстрелян поселок Зайцево на севере Горловки. В результате прямого попадания горят дома с номерами 1, 3 и 5 по ул. Руднева».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.