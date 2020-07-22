Медики Харькова получили еще два аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ФК «Шахтер»

Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали два современных аппарата искусственной вентиляции легких Харьковскому областному клиническому диспансеру радиационной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Для Фонда Рината Ахметова помощь системе здравоохранения всегда была одним из приоритетов задолго до пандемии. В феврале этого года Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, Футбольного клуба "Шахтер", Метивеста и других бизнесов SCM для помощи Украине и выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Этот проект стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней"», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на аппараты ИВЛ директор по стратегии и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов вручил директору диспансера Ирине Пироговой.

«Футбольный клуб "Шахтер" уже третий год проводит свои домашние матчи в Харькове. Поэтому для нас особенно важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова мы можем помочь городу в борьбе с коронавирусом. Хочу еще раз поблагодарить врачей, которые продолжают делать невероятное – спасать жизни. Спасибо за ваши золотые руки, за чуткое сердце, за высокий профессионализм», – сказал Юрий Свиридов.

В свою очередь Ирина Пирогова отметила роль помощи Фонда в борьбе с эпидемией.

«Спасибо Фонду Рината Ахметова за предоставленную возможность работать с новым, современным оборудованием. Оказывая помощь больными коронавирусом, мы прочувствовали, насколько наша материально-техническая база и аппараты ИВЛ нуждаются в обновлении. И получение современных аппаратов высокого класса поможет нашим медикам решить много проблем, повысить эффективность лечения и борьбы с этой болезнью», – отметила Ирина Пирогова.

Слова благодарности также выразил заместитель руководителя Харьковской облгосадминистрации Евгений Грицков: «Мы благодарны Фонду Рината Ахметова и футбольному клубу за благотворительную помощь больницам, врачам, пациентам. Медучреждения, которые ее получают, сегодня обеспечены практически всем необходимым. Еще раз спасибо».

Также медики отделения интенсивной терапии получили от Фонда медицинскую одежду, изготовленную по спецзаказу.

20 июля Волчанская центральная районная больница, расположенная в Харьковской области, получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова.

Ранее Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» вручили два аппарата искусственной вентиляции легких медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. На время пандемии это медучреждение получило статус опорной больницы для борьбы с коронавирусом. Кроме того, Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской, Тернопольской̆, Ровенской̆, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.