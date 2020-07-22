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Плюс 16: В «ДНР» подтверждают новые случаи COVID-19

22.07.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в «ДНР» выявлены 16 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлены 16 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1550:

  • на лечении – 733 пациента,
  • выписаны – 725 человек,
  • летальных случаев – 92.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июля в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек (33 172 пациента выздоровели, 1 534 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 813 заболевших (выздоровел – 591 пациент, летальных случаев – 11), Луганской области – 117 заболевших (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 601 случай COVID-19 (выздоровели – 535 человек, летальных случаев – 15).

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