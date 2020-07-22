На Донетчине задержали партию контрафактного алкоголя на полмиллиона гривен

Сегодня, 22 июля, в Мирнограде (Донецкая обл.), правоохранители задержали автомобиль с партией контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Информацию о транспортировке подакцизных товаров оперативники Краматорского пограничного отряда получили заранее. В дальнейшем, в ходе взаимодействия с представителями УСБУ в Донецкой и Луганской областях и спецподразделением ГФС "Фантом", на одной из автодорог был остановлен автомобиль марки "ВАЗ". По результатам осмотра в салоне автомобиля обнаружены 113 тетрапаков с алкогольными напитками под марками известных брендов», – рассказали в ведомстве.

Контрафактный алкоголь объемом 400 литров изъяли работники ГФС. Сумма оценки изъятого в целом составила более полумиллиона гривен.