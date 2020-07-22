На Луганщине выявили еще шестерых заболевших COVID-19 (Карта)

На Луганщине за сутки подтверждены 6 новых случаев заболевания COVID-19, среди заболевших – 1 ребенок. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре уточнили, что новые случаи зарегистрированы среди жителей Станично-Луганского, Сватовского, Белокуракинского, Марковского, Попаснянского районов. 3 человека контактировали с заболевшими, выявленными ранее, 3 человека находятся в самоизоляции после возвращения из РФ и неконтролируемой территории.

По состоянию на 22 июля в Луганской области подтверждены 117 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 84 человека;

на лечении – 32 человека (госпитализированы – 8, лечатся амбулаторно – 24)

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июля в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек (33 172 пациента выздоровели, 1 534 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 813 заболевших (выздоровел – 591 пациент, летальных случаев – 11).

В «ДНР» – 1 550 заразившихся (выздоровели – 725 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» – 601 случай COVID-19 (выздоровели – 535 человек, летальных случаев – 15).