Защищал отца: На Донетчине подросток застрелил человека

В Константиновке (Донецкая обл.) 21 июля несовершеннолетний парень, пытаясь защитить своего отца от нападения двух мужчин, застрелил одного из нападавших, а второго ранил. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Вчера примерно в 22:00 в полицию города поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Курской и Минской слышны выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего краматорчанина без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

«Установлено, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял отцовское ружье и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого», – рассказали в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

По факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 «Оконченное покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.