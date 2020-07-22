15 лет Фонду Рината Ахметова: Рассказать всему миру истории мирных жителей Донбасса

Фонд Рината Ахметова продолжает беспрецедентный, масштабный и уникальный для Украины документальный проект, посвященный историям мирных жителей Донбасса. В одночасье пламя вооруженного конфликта превратило их надежды в тлеющие угли. Наполнило жизни болью и страданием. Документальный проект Фонда дает людям поддержку и понимание того, что они не остались один на один с бедой. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По словам члена Наблюдательного совета Фонда Натальи Емченко, с 2014 года собрано и систематизировано огромное количество историй мирных, которые пострадали в результате военных действий.

«Истории очевидцев свидетельствуют о крайне негативном влиянии конфликта на жизнь мирного населения, демонстрируют незащищенность и потребность в помощи. Рассказанная история – это память, это свобода, она дает силу идти дальше. Это подтверждает и мировая практика, и опыт наций, переживших трагедии. А самое главное – дает людям надежду и возможность быть услышанными. И знать, что они не забыты», – рассказала Наталья Емченко.

Она напомнила, что благодаря Фонду Рината Ахметова была предотвращена гуманитарная катастрофа на Донбассе. Самые нуждающиеся жители региона получили более 12,5 млн наборов выживания, благодаря которым спасено свыше миллиона жизней.

Беспрецедентный документальный проект Фонда по сбору историй мирных стартовал в феврале. Уже задокументировано и систематизировано более 500 историй очевидцев трагедии. Все они станут основой онлайн-музея, презентация которого состоится в сентябре 2020 года.

В коллекцию музея войдут:

видеоархив с историями мирных;

архив с письменными историями мирных;

эссе и рисунки детей, которые удалось собрать во время ежегодного проекта по психологической реабилитации «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето»;

экспозиции;

коллекции.

Ирина Паращук из Гранитного – одна из тех, кто уже рассказал о своей судьбе. Женщина навсегда запомнит тот день, когда к ней пришла в гости племянница. Вместе они отправились встречать маму девушки.

«Я примерно на метр впереди шла. Снаряд разорвался – и меня волной сбило с ног. Осколки задели руки, ногу и голову. А племянница только крикнула: "Мама!" И на меня упала. И все… ее насквозь пробил осколок. Лучше бы меня убило», – женщина говорит тихо, но каждое ее слово отдается в душе звоном колокола.

Ирина Паращук признается: всегда было страшнее за близких.

«В другой раз гостил правнук, полтора годика ему было. Обстрел. Мы побежали в подвал. А там холодно… Я сразу домой за теплой одеждой. Вернулась, а он так перепугался, говорит: "Ирочка, держи меня за ручки". А они такие холодные», – вспоминает женщина.

Трогают душу и другие истории, собранные Фондом. Например, судьба Светланы Федоровой из Красногоровки. При обстреле взрывная волна выбросила с пятого этажа ее двухлетнюю дочку. Фонд Рината Ахметова помог спасти девочку. Теперь малышка хочет стать врачом и спасать жизни других.

Впечатляют также примеры большой человечности и надежды. Анна Кутепова из Донецка рассказала, как ее мама при обстреле города прорвалась в оцепленный район, чтобы спасти запертого в квартире кота Сэма. Ее категорически не хотели пропускать, смеялись, но она объяснила, что кот – член семьи, она не оставит его. Рискуя жизнью, женщина попала домой и увезла своего испуганного питомца.

А Илона Войтова, медсестра из Сопино, помогает всему селу, она уверена: если и придется уходить, то она сделает это последней, ведь не может бросить людей.

Все герои историй в один голос говорят, что каждый день мечтают о мире и верят, что доживут до этого дня.

Ранее Фонд Рината Ахметова издал первую в Украине документальную фотокнигу о трагедии мирных жителей востока страны. Фотокнига «Донбасс и Мирные» была презентована в Киеве, Лондоне, Брюсселе, Париже и ряде других европейских стран. Она стала шокирующим открытием для сотен тысяч людей.

Стать участником Документального проекта Фонда может каждый, чью жизнь затронул конфликт на Донбассе. Для этого поделитесь своей историей – расскажите ее по телефону 0 800 509 001 (звонки бесплатные), опубликуйте в виде текста или видеоролика на личной страничке в Facebook с хештегом:

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Также свою историю можно отправить на Viber +380632354734 или электронную почту stories@fdu.org.ua.