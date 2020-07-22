Суд ООН продлил РФ срок для подачи ответа на иск Украины

Международный суд ООН продлил на 4 месяца срок для России на подготовку ответа на иск Украины по делу о нарушении двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приказом от 13 июля 2020 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года срок подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июня агенты РФ обратились в суд с просьбой продлить срок подачи контрмеморандума на 12 месяцев. Они объяснили необходимость такой долгой отсрочки тем, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к длительным трудностям и связанными с ними задержкам в подготовке документов.

22 июня агент Украины заявил, что украинское правительство выступает против предоставления любого продления срока для подачи контрмеморандума, поскольку коронавирусные ограничения, которые остаются в действии, не оправдывают длительный срок, о котором просит Россия. Украина настояла, что отсрочка может нанести ей серьезный ущерб и необоснованно затягивать решение дела в суде.

Как сообщалось ранее, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного суда ООН о приемлемости жалобы Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе является мировым прецедентом и будет очень дорого стоить РФ во всех смыслах.