Аграрный вуз-переселенец получил IT-оборудование и мебель почти на 3 млн грн (Фото)

Подразделения вуза-переселенца – Луганского национального аграрного университета – получили IT-оборудование и мебель почти на 3 млн грн. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Структурные подразделения ЛНАУ при содействии Проекта USAID по гранту «Возрождение высшего аграрного образования на Востоке Украины» получили IT-оборудование на 2 млн 800 тыс. грн. Это персональные компьютеры, ноутбуки, мониторы, мобильные Wi-Fi роутеры, USB-модемы, жесткие диски, серверный шкаф, сетевые экраны, внешние жесткие диски и программное обеспечение Office 365 и Windows, Megapolis.DocNet, программное обеспечение для отдела кадров университета.

Оборудование установят в пяти подразделениях ЛНАУ – в Старобельске, Новопскове и Веселом в Луганской области, а также в Славянске и Ильиновке Донецкой области.

Серверное оборудование позволит перенести облачные IT-сервисы, используемые в университете, на собственные серверы, увеличит уровень отказоустойчивости, позволит управлять ресурсами, обновить внутреннюю сетевую инфраструктуру.

Персональные компьютеры, ноутбуки и многофункциональные устройства позволят создать несколько современных компьютерных классов и обеспечить административно-управленческий и преподавательско-профессорский состав необходимой для работы техникой. Кроме этого, у соискателей высшего образования появится возможность получать образовательные услуги на современной и качественной технике.

«Это оборудование получат все подразделения ЛНАУ. Оно поможет нам администрировать учебный процесс в университете, улучшит коммуникацию между подразделениями, улучшит качество предоставления образования студентам. Также это оборудование будет способствовать лучшему внедрению дистанционного образования. Мы начали развивать его с 2018 года, и карантин показал, насколько это важно. Также мы ждем партию оборудования для работы приемных комиссий и консультационных центров», – рассказал директор Центра социальных и гуманитарных проектов ЛНАУ Валерий Бородачев.

Также подразделения ЛНАУ получили мебель на более чем 230 тыс. грн. Это столы, стулья, шкафы для бумаг и одежды.

Сейчас оборудование устанавливают, преподаватели ЛНАУ и студенты будут работать на нем в новом учебном году.