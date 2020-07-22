В «ДНР заявили о повреждении канала «Северский Донец – Донбасс» и колоссальной утечке воды (Фото)

Сегодня, 22 июля, утром в результате попадания снарядов повреждена магистраль канала «Северский Донец – Донбасс» в северной части неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.).

Как сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько, «попадание в канал "Северский Донец – Донбасс" в районе поселка 6/7. Повреждена левая нитка диаметром 2300. В 06:55 остановлена насосная станция».

Также Приходько показал, как выглядят повреждения:

На местных интернет-ресурсах также опубликовано заявление «СЦКК ДНР» о том, что в результате минометного обстрела повреждены участки водонапорного трубопровода диаметром 2300 мм и диаметром 2100 мм от насосной станции 3-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс».

«Вследствие указанных повреждений происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 тыс. куб. м в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 тыс. куб. м. Подача воды сокращена более чем на 50%. Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе в срочном порядке запрошены гарантии безопасности для устранения данного порыва. В ближайшее время будет остановлена Донецкая фильтровальная станция, подача воды сократится по всей территории республики», – уверяют в «ДНР».