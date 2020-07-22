В пятницу стартует дополнительная сессия ВНО

В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020-го года. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
«Для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия», – отмечается в сообщении.
В 2020 году дополнительная сессия пройдет по следующему графику:
- физика – 24 июля;
- математика – 28 июля;
- испанский язык 29 – июля;
- французский язык – 30 июля;
- немецкий язык – 31 июля;
- английский язык – 3 августа;
- украинский язык и литература – 4 августа;
- биология – 5 августа;
- история Украины – 6 августа;
- география – 7 августа;
- химия – 10 августа.
Результаты дополнительной сессии ВНО будут обнародованы до 14 августа.