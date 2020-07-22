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В пятницу стартует дополнительная сессия ВНО

22.07.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020-го года. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия», – отмечается в сообщении.

В 2020 году дополнительная сессия пройдет по следующему графику:

  • физика – 24 июля;
  • математика – 28 июля;
  • испанский язык 29 – июля;
  • французский язык – 30 июля;
  • немецкий язык – 31 июля;
  • английский язык – 3 августа;
  • украинский язык и литература – 4 августа;
  • биология – 5 августа;
  • история Украины – 6 августа;
  • география – 7 августа;
  • химия – 10 августа.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут обнародованы до 14 августа.

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