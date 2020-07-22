В пятницу стартует дополнительная сессия ВНО

В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020-го года. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия», – отмечается в сообщении.

В 2020 году дополнительная сессия пройдет по следующему графику:

физика – 24 июля;

математика – 28 июля;

испанский язык 29 – июля;

французский язык – 30 июля;

немецкий язык – 31 июля;

английский язык – 3 августа;

украинский язык и литература – 4 августа;

биология – 5 августа;

история Украины – 6 августа;

география – 7 августа;

химия – 10 августа.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут обнародованы до 14 августа.