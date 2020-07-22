СБУ задержала бывшего сотрудника, которого в «ДНР» обвиняли в убийстве Захарченко, – СМИ

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника контрразведки Андрея Байдалу (позывной «Швед»). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, передает «РБК-Украина» со ссылкой на ответ СБУ.

Издание отмечает, что 8 июля стало известно об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

В ответе на запрос СБУ подтвердила, что задержанный – Андрей Байдала.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, – ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

В июне 2019 года российские СМИ распространили информацию о том, что в «ДНР» организаторами убийства «главы» Александра Захарченко назвали агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.