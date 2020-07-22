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На Донбассе ранены двое украинских военных

22.07.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

«Против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что подразделения ВСУ дали ответ противнику.

«Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются», – сообщили в пресс-центре ООС.

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