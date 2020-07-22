Новый учебный год на Донетчине: Рассматривают три сценария

В Донецкой области готовятся к началу нового 2020-2021 учебного года. В зависимости от эпидемической ситуации рассматриваются три возможных сценария организации учебного процесса. Об этом шла речь на селекторном совещании департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации 21 июля.

В ДонОГА отметили, что Министерством образования и науки совместно с Министерством здравоохранения осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и рассматриваются различные варианты начала нового учебного года. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, учебный год для большинства учащихся начнется традиционно: дети пойдут в школу 1 сентября.

На совещании было озвучено, что учебный год в области начнется согласно одному из трех сценариев:

обычный (посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме);

смешанный (образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в обычном режиме, но с соблюдением правил дистанцирования и гигиены);

дистанционный, но на незначительный период (при условии превышения эпидемиологического порога).

«Решение об избрании сценария, по которому будет происходить обучение, будут определять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации в конкретной административно-территориальной единице», – отметили в облгосадминистрации.

Также обращалось внимание на обеспечение учебных заведений дезинфицирующими средствами, проведение скрининга и тому подобное. Ответственность за организацию этих мероприятий возложена на органы местного самоуправления.