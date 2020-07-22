Карантин снова продлят

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем вступительном слове на сегодняшнем заседании правительства заявил, что карантин в Украине будет продлен до 31 августа. Об этом пишет «Сегодня».

«Сегодня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине. Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне подтвердила свою эффективность. Поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков и перегрузки системы здравоохранения», – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина, это должно уменьшить нагрузку на больницы и врачей.