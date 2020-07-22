Люди очень довольны: На Донетчине работают мобильные ЦПАУ (Фото)

В Донецкой области функционируют мобильные центры предоставления административных услуг – люди из различных населенных пунктов могут получить услуги рядом с домом.

Около 10 утра мобильный центр предоставления административных услуг направляется в Каменку (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Тут специалистов центра уже ожидают местные жители. В связи с карантином принимают – по одному человеку.

Сейчас в поселке проживают около 90 жителей, почти все они – пенсионного возраста. Татьяна Головко обратилась к специалистам центра по вопросу оформления субсидии. Женщина говорит, что раньше для этого приходилось ездить в Очеретино.

Как рассказывает еще одна жительница Каменки, Любовь Мирошниченко, чтобы поехать в Очеретино, нужно нанять машину за 300 грн, поэтому очень удобно иметь возможность пойти и проконсультироваться, не выезжая из поселка.

Благодаря таким мобильным ЦПАУ, люди с инвалидностью, пожилого возраста и жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения могут получать все необходимые административные услуги. Заказывают мобильный ЦПАУ жители заранее – и выбирают удобный для них день. За один прием специалисты могут обслужить от 10 до 50 человек. Если есть необходимость, специалисты приезжают раньше и завершают работу позже.

Центры работают по двум направлениям: выезд в отдаленные населенные пункты и работа на КПВВ. В целом до конца года на Донетчине будут работать 10 офисов на колесах. Они будут работать только на подконтрольной территории. Один из них сейчас работает в Ясиноватском районе, охватывая 26 тыс. человек.

Как отметила глава Красногоровского сельсовета Людмила Павлюк, люди Каменки и других сел очень довольны и благодарят специалистов за работу.

В Донецкой облгосадминистрации обещают поддерживать работу центров и расширять перечень услуг.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам телеканала «Донеччина TV»