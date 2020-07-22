На Донетчине от коронавируса выздоровели 109 медработников

В Донецкой области выздоровели уже почти 600 пациентов с коронавирусом, в том числе 109 медработников. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня в Донецкой области зарегистрированы 813 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из которых, к сожалению, 11 человек умерли, 591 пациент выздоровел, в том числе 109 медицинских работников и 34 ребенка», – сообщил Педенко.

Он также добавил, что на сегодня 211 человек находятся на лечении, 30 госпитализировано и 181 пациент получает лечение амбулаторно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июля в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек (33 172 пациента выздоровели, 1 534 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 117 заболевших (выздоровел – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 550 заразившихся (выздоровели – 725 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» – 601 случай COVID-19 (выздоровели – 535 человек, летальных случаев – 15).