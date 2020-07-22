Деньги, алкоголь, телефоны: Что по новому порядку можно провозить через линию разграничения (Список)

Министерство реинтеграции утвердило новый перечень и объемы товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения. Перечень есть в соответствующем приказе ведомства – «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».

Предыдущий перечень, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.

Изменения коснулись разрешаемой к перевозке суммы наличных денег. Так, сейчас физлицам можно перемещать наличные средства с временно неподконтрольных частей территорий в Донецкой и Луганской областях на контролируемые территории в сумме до 50 тыс. грн или эквивалент в иностранной валюте. Разрешается перевозить и более 50 тыс. грн – при условии согласования с представителями координационного центра. А с контролируемых Украиной территорий на временно неподконтрольные можно перевозить до 50 тыс. грн или эквивалент в валюте без подтверждающих документов об их происхождении (раньше было разрешено перевозить до 20 тыс. грн).

Также сейчас нельзя перевозить: больше 3-х неименных платежных карт, автомобильные запчасти для легкового автотранспорта, кроме запчастей и комплектующих для собственного автотранспорта (одна единица или один комплект), шины – более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов.

Есть ограничения в провозе подакцизных товаров:

для табачных изделий – более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, или эти изделия в наборе общим весом более 250 граммов;

для алкогольных напитков – более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%);

для горюче-смазочных материалов – более 20 литров (кг) в канистре на одно транспортное средство.

Помимо этого, разрешено перевозить одежду, обувь, белье, украшения для собственного пользования, именные платежные карты, один фотоаппарат, одну кино-, видеокамеру вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей, переносные музыкальные инструменты – не более двух штук, одно переносное звуковоспроизводящее устройство с разумным количеством пленок, пластинок, дисков, один переносной радиоприемник.

Также разрешены к перевозке не более 3-х телефонов, один телевизор, не более 2-х переносных (стационарных) персональных компьютеров, не больше 3-х флеш-карт, 2-х электронных книг, калькуляторов и часов. Разрешено перевозить 0,5 литра туалетной воды и / или 200 граммов духов.

Можно перевезти коляску на каждого ребенка, что пересекает линию разграничения, а если взрослый проходит КПВВ без детей – то одну коляску.

Лекарств можно провозить не более 5 упаковок каждого наименования. Также в перечне указаны некоторые другие товары.