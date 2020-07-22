На Луганщине для пешеходов открыли КПВВ на границе с РФ (Фото)

В Луганской области открыли КПВВ «Меловое» для пересечения пешеходами границы с РФ. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Меловое» – единственный в Луганской области пункт пропуска, где можно пересечь границу с Россией. Этот пункт пропуска является автомобильным межгосударственным, то есть здесь пересекать государственную границу могут только граждане Украины или Российской Федерации на автомобилях. Но в соответствии с решением правительства, с 7 июля здесь открылась возможность и пешего движения.

На границе с Россией в рамках Луганщины остаются еще временно закрытыми международные автомобильные пункты пропуска «Танюшевка», «Просяное» и местные пешеходные «Меловое» и «Сиротино».

В пресс-службе напомнили, что Россия находится в списке стран со значительным распространением COVID-19. Лица, въезжающие из таких стран в Украину, должны проходить двухнедельный карантин (обсервацию или самоизоляцию с приложением «Дій вдома»). Въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства разрешен при наличии полиса (свидетельства, сертификата) страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующим на срок пребывания в Украине.

Для удобства путешествующих в местах несения службы пограничных нарядов и на информационном стенде размещена информация о правилах пересечения границы во время карантина, QR-коды для скачивания приложения «Дій вдома».