За последние пять лет: В МИД Украины озвучили размер помощи Швейцарии Донбассу

Швейцария за последние пяти лет (с 2015 до 2019 года) предоставила 125 млн швейцарских франков на проекты для Донбасса. Страна входит в десятку лидеров стран, которые помогают востоку Украины. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Уже сегодня Швейцария является одной из стран, которые наиболее активно помогают украинцам Донбасса. Среди всех международных доноров Украины Швейцария входит в 10-ку лидеров. За последние 5 лет, с 2015 до 2019, в рамках Стратегии швейцарского сотрудничества с Украиной на проекты швейцарской помощи для востока Украины было выделено 125 млн швейцарских франков», – говорится в сообщении.

Инфографика: МИД Украины

В МИД проинформировали, что в Украине реализуется 24 проекта технической помощи по линии Федерального департамента иностранных дел и Госсекретариата экономики Швейцарии. В частности, это проекты по содействию развитию местного управления, улучшению инфраструктуры, энергоэффективности, здравоохранению, устойчивому экономическому развитию.

Основными гуманитарными проектами является очистка питьевой воды на Донбассе, доставка медикаментов и медицинского оборудования.

«Благодаря гуманитарной помощи Швейцарии до конца 2020 года будут обеспечены питьевой водой 4 млн жителей Донецкой области по обе стороны от линии разграничения», – говорится в сообщении.

С апреля 2015 года на Донбасс было направлено 11 гуманитарных грузов, последние из которых прибыли в июне и декабре 2019 года, общая стоимость 10-го и 11-го грузов составила 3,3 млн швейцарских франков.

Инфографика: МИД Украины

Также дополнительно выделено 700 тыс. швейцарских франков на преодоление пандемии COVID-19 в Украине.

В МИД также сообщили, что 23 июля президент Украины Владимир Зеленский вместе со швейцарской коллегой планирует посетить прифронтовую зону.