Аварию на водопроводе у Славянска устранили, для ремонта в прифронтовой зоне необходим режим тишины, – ДонОГА

Специалисты коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» завершили сварочные работы на поврежденном участке магистральном водопровода неподалеку Славянска (Донецкая обл.), что позволило начать заполнение водой участка, на котором произошла авария. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

В ДонОГА напомнили, что порыв на магистральном водопроводе близ Славянска произошел около 2:00 на участке между 2-м и 3-м подъемом Второго Донецкого водопровода. Специалисты «Воды Донбасса» обнаружили на этом месте трещину длиной 3 метра вдоль заводского сварочного шва и приступили к ремонту. В 12:30 сварочные работы были завершены.

«Что касается повреждения в результате обстрела участка трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе Торецка в серой зоне, то компания "Вода Донбасса" подала заявку на режим тишины и разминирование зоны ремонта», – отметили в пресс-службе.

В облгосадминистрации проинформировали, что по результатам осмотра канала обнаружены повреждения на трубопроводе диаметром 2100 мм – в нижней части трещина диаметром 1700 мм, на левом водопроводе диаметром 2300 мм – в верхней части трещина диаметром 1500 мм, на правом трубопроводе – в верхней части трещина 600 мм и сбоку трещина диаметром 1500 мм.

«Основные повреждения зафиксированы в районе балки Шумы (в серой зоне между временно оккупированной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком)», – подчеркнули в облгосадминистрации.

Там также добавили, что подача воды по участкам трубопроводов диаметром 2300 мм (левый и правый) и диаметром 2100 мм остановлена.

«Из-за этого ряд городов, в том числе и Мариуполь, переведены на водоснабжение из резервных водохранилищ, Покровск и Покровская группа городов – на подачу воды по графику. Только после получения гарантий тишины можно будет приступить к выполнению ремонтных работ. До этого времени подача воды по каналу будет сокращена на 30%», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ряду городов Донетчины частично ограничили водоснабжение. Это было связано с уменьшением подачи воды по каналу «Северский Донец – Донбасс» и Второму Донецкому водопроводу.