«Медицинский туризм»: В «Л-ДНР» едут на операции, на подконтрольную территорию – за лекарствами

Кроме традиционных причин пересечения линии разграничения Донбасса (социальных, юридических, поддержка родственных связей, недвижимость) есть и особенные. В частности, получение медицинских услуг. И эти потребности различны для жителей неподконтрольной территории и переселенцев, которые живут на подконтрольной территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации экспертного исследования «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19» * рассказал историк и политический антрополог Евгений Монастырский, который являлся соавтором исследования «Переселенцы: жизнь до и во время COVID-19».

Так, медицинская миграция переселенцев с подконтрольной территории в «Л-ДНР» вызвана тем, что человек уже сравнил стоимость, квалификацию специалистов и качество медицинского оборудования. «Немаловажный фактор – обращение именно к знакомому врачу, особенно, если человек обслуживается у этого специалиста еще с довоенного времени», – дополнил Монастырский.

При этом для жителей неподконтрольной территории более характерен «фармацевтический туризм». «Люди тоже сравнивают цены, едут за определенными лекарствами определенного качества. И в их ситуации подконтрольная территория рассматривается как более выгодная с точки зрения приобретения медпрепаратов», – отметил эксперт.

«Для получения более серьезных медицинских услуг (например, связанных с хирургическим вмешательством) вне зависимости от постоянного места жительства чаще всего выбирают знакомых врачей и медицинские учреждения (по фактору качества оборудования) именно в областных городах неподконтрольной территории (Донецк, Луганск, – ред.). Потому что здесь еще сохранилось качественное оборудование, которое осталось с прежних времен. И нужно признать, что новые областные медицинские центры на подконтрольной территории – в тех же Краматорске и Северодонецке – еще не имеют достаточных мощностей, оборудования в отличие от тех, что остались в Донецке и Луганске», – констатировал Монастырский.

Он отметил, что результаты исследования показали, что для получения определенных услуг по более низкой цене, или с более высоким качеством, или из-за отсутствия таковых на территории постоянного проживания люди готовы пересекать линию разграничения – несмотря на все трудности, проблемы этого процесса. «Это особенно касается Луганской области, где нет автомобильного сообщения с неподконтрольной территорией – там только есть пеший проход через КПВВ "Станица Луганская". Но люди все равно мигрируют», – акцентировал эксперт.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года. Участники опроса: представители профильных общественных организаций, органов местной власти, активисты из числа ВПЛ в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Проведено 148 экспертных онлайн-интервью. 51% респондентов являются ВПЛ.