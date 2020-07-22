С 1 сентября на Донетчине заработают еще две ПЦР-лаборатории по диагностике COVID-19

С 1 сентября в Донецкой области начнут работу еще две ПЦР-лаборатории по диагностике COVID-19. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сейчас уже на 70% укомплектована лаборатория в городе Торецке и на 60% в Краматорске. Я думаю, что с 1 сентября эти две лаборатории начнут работу, и будет снято это напряжение, которое сейчас есть по исследованиям ПЦР», – сказал Гончаренко.

Он отметил, что Департаментом здравоохранения Донецкой ОГА закуплена большая партия тестов для проведения исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА).

«Эти пробы будут проводиться в 12 городах и районах области, и это будет очень большое подспорье для того, чтобы разгрузить ПЦР-лаборатории. Не только медработники, а также Национальная полиция, те, кто идет на плановую госпитализацию, призывники в армию, – это все те контингенты, для которых должны проводиться исследования методом иммуноферментного анализа. И таким образом мы разгрузим ПЦР-лаборатории, и исследования будут проводиться более качественно», – сообщил руководитель областного лабораторного центра.

Василий Гончаренко также добавил, что облгосадминистрация выделила около 1,5 млн грн на закупку ПЦР-лаборатории, и ВОЗ выделяет гуманитарную помощь для Краматорска – «классическую» ПЦР-лабораторию.

Напомним, на сегодня в Донецкой области работают 4 лаборатории по диагностике COVID-19 методом ПЦР. Это 3 государственных лаборатории в Мариуполе и Славянске, а также 1 частная лаборатория в Мариуполе. Кроме того, есть ряд лабораторий в Мариуполе, Дружковке, Славянске и Краматорске, которые проводят исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА).