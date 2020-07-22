Динамика хорошая, вспышки закончились: На Донетчине смягчают карантин

В Донецкой области наметилась положительная динамика по ситуации с коронавирусом, поэтому в регионе смягчают карантин. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

«Сейчас идет смягчение карантина, мы все показатели (для ослабления карантина) уже третий день выполняем. У нас ПЦР-исследования – 26 на почти 100 тыс. населения, выявление новых случаев очень низкое – всего 2%, а нижний предел составляет 11%. У нас динамика очень хорошая, вспышки закончились, мы более приближаемся к спокойной работе», – отметил Гончаренко.

По его словам, с 21 июля комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) Донецкой облгосадминистрации разрешила проведение медицинских осмотров в лечебных учреждениях.

«Это очень улучшит и предприятиям, и медицинским учреждениям эту работу. Также это показатель того, что мы возвращаемся к нормальной жизни, но с учетом продолжения карантинных мероприятий, чтобы не ухудшить эпидемическую ситуацию», – подчеркнул руководитель областного лабораторного центра.

Напомним, на заседании правительства 22 июля принято решение, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 августа.