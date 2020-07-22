Социальное жилье смогли получить лишь 0,01% переселенцев, – эксперт

Места компактного проживания переселенцев и социальные общежития покрывают потребности менее 0,01% от общего количества зарегистрированных переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации экспертного исследования «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19» * сообщила проектный менеджер благотворительного фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» Валерия Вершинина.

Жилье остается самой важной проблемой для переселенцев. «К сожалению, в Украине места компактного проживания переселенцев (МКП) и социальные общежития покрывают потребности менее 0,01% от общего количества зарегистрированных ВПЛ. По данным разных исследований очень небольшой процент переселенцев проживают у близких и родственников. То есть доминирующее число людей вынуждены арендовать жилье. Или рассчитывать на приобретение жилья в кредит, в т. ч. по государственным программам», – отметила Вершинина.

В частности, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 170 МКП с общим количеством 13 078 мест, где проживает 6 960 переселенцев, из них: 1 653 несовершеннолетних и 2 014 людей преклонного возраста.

Очередь на социальное жилье не отражает реальную картину, ведь не все ВПЛ, которые нуждаются в жилье, обращаются с соответствующим запросом. Эксперты исследования акцентируют внимание на том, что когда человек сталкивается с необходимостью оформить огромное количество документов, справок, в том числе платных, то у него пропадает желание брать участие в этом.

Государственная программа «Доступное жилье» (50% квартиры в новострое оплачивает государство, 50% – переселенец), по мнению респондентов исследования, не работает. Основные причины: большие очереди, необходимость уплаты взноса за жилье, а для ВПЛ даже такая сумма недоступна в случае переездов, длительной аренды и поиска работы.

«По мнению экспертов исследования, необходимо увеличить финансирование программы "Доступное жилье", а также расширить перечень жилья, которое можно купить по ней (сейчас – это только первичный рынок недвижимости при определенных условиях к застройщику, – ред.). В том числе необходимо увеличить возраст жилья, которое уже введено в эксплуатацию, – чтобы можно было приобретать более дешевое жилье на вторичном рынке», – сообщила эксперт.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года. Участники опроса: представители профильных общественных организаций, органов местной власти, активисты из числа ВПЛ в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Проведено 148 экспертных онлайн-интервью. 51% респондентов являются ВПЛ.