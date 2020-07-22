Строил блокпост в Авдеевке: Полиции сдался бывший участник НВФ «ДНР»

В отделение полиции города Авдеевка (Донецкая обл.) обратился 37-летний местный житель, который признался, что некоторое время он работал на незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Мужчина рассказал, что в июне 2014 года он не имел постоянного заработка. Тогда его товарищ, который на тот момент уже был боевиком "ДНР", позвал на работу. Мужчина начал работать на строительстве блокпоста на окраине Авдеевки. Однако уже через две недели он разочаровался в идеологии террористов, понял что заработной платы не получит и решил покинуть ряды боевиков», – рассказали в полиции.

Понимая, что ему грозит ответственность, он вел скрытый образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время, скрываясь от правоохранительных органов.

«Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Возвращайся домой", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности, я решил воспользоваться шансом и обратиться в полицию», – говорит мужчина.

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины. Однако согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.