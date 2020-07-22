Карантин продлили до 31 августа: Что разрешено

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение принято сегодня, 22 июля, на заседании правительства, передает пресс-служба КМУ.

«В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах – районах, устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ и ЧС», – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом глава Минздрава отметил, что даже для «зеленой зоны» продолжают действовать определенные карантинные ограничения. «Все критерии разработаны на основе нашего опыта и опыта западных партнеров..."Зеленая зона" не означает полное снятие карантина», – подчеркнул Степанов.

Так, для «зеленой зоны» устанавливаются следующие карантинные ограничения:

в общественных зданиях обязательным является ношение маски или респиратора;

проведение массовых мероприятий может происходить при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;

пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на сидячих местах.

Согласно постановлению, регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории региона или отдельных административно-территориальных единицах будут применяться соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Действие нового постановления касается периода с 1 августа по 31 августа 2020 года.