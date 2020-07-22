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Карантин продлили до 31 августа: Что разрешено

22.07.20 16:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение принято сегодня, 22 июля, на заседании правительства, передает пресс-служба КМУ.

«В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах – районах, устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ и ЧС», – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом глава Минздрава отметил, что даже для «зеленой зоны» продолжают действовать определенные карантинные ограничения. «Все критерии разработаны на основе нашего опыта и опыта западных партнеров..."Зеленая зона" не означает полное снятие карантина», – подчеркнул Степанов.

Так, для «зеленой зоны» устанавливаются следующие карантинные ограничения:

  • в общественных зданиях обязательным является ношение маски или респиратора;
  • проведение массовых мероприятий может происходить при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;
  • кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;
  • пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на сидячих местах.

Согласно постановлению, регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории региона или отдельных административно-территориальных единицах будут применяться соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Действие нового постановления касается периода с 1 августа по 31 августа 2020 года.

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