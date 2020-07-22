До карантина, во время и после: Потребности переселенцев на Донетчине и Луганщине разнятся

Наиболее острыми проблемами для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине является обеспечение жильем, обеспечение благосостояния семьи и трудоустройство. Но значимость этих проблем для ВПЛ, проживающих в Донецкой и Луганской областях, разная. И эти различия проявляются как в докарантинный период, так и во время карантина и прогнозируются после. Об этом свидетельствуют данные экспертного исследования «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19»,* передают «Донецкие новости».

Так, по данным Министерства социальной политики Украины (на докарантинное 1 марта), больше всего переселенцев проживают в Донецкой области (508 240 чел. или 35% от общего числа ВПЛ в стране) и Луганской (279 573 чел. или 19%).

Так, в докарантинный период для переселенцев в Донецкой области среди лидирующих проблем были:

приобретение собственного жилья (48%);

экономическое состояние семьи (38%);

трудоустройство (38%);

получение социальных выплат (30%);

возможность арендовать жилье (24№).

В Луганской области часть проблем была аналогична, но по-разному ранжировалась. И в ТОП-5 не входил вопрос о социальных выплатах. В регионе нюанс для переселенцев – найти работу по специальности.

В связи с пандемией на Донетчине у переселенцев ухудшилось экономическое положение из-за потери работы или вынужденный неоплачиваемый отпуск (57% респондентов). Среди новых проблем периода карантина – невозможность пересечения линии разграничения (55%). Нестабильная финансовая ситуация вызвала сложности в оплате аренды и коммунальными услуг, а также усилила уровень тревожности (по 45%). Поскольку большое количество ВПЛ имеют профессии, которые не востребованы в принимающей громаде, актуальной в период карантина остается проблема поиска работы (30%)

Для переселенцев на Луганщине при карантине на первом месте проблема – невозможность пересечения линии разграничения (70%). Далее идут потеря работы или вынужденный отпуск во время пандемии, что ухудшило экономическое положение, в результате чего ВПЛ стало трудно своевременно оплачивать аренду и коммунальные услуги. Сложившаяся ситуация привела к психологическим проблемам, усилению напряженности и ощущению неопределенности.

После отмены карантина наиболее острыми для переселенцев в Донецкой области останутся традиционные вопросы:

приобретение собственного жилья (45%);

трудоустройства (38%);

обеспечение благосостояния семьи (36%);

проблема оплаты коммунальных услуг (36%).

Также острый вопрос, который был спровоцирован карантином, – невозможность организовать отдых детей (25%);

При этом в Луганской области после отмены карантина наиболее острыми для переселенцев будут оставаться вопросы:

трудоустройства (49%);

благосостояния семей (46%);

приобретение жилья (32%).

Кроме того ВПЛ в Луганской области будут нуждаться в психологической поддержке, восстановлении эмоционально-психологического состояния.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 июля в Украине зарегистрированы 1 млн 449 тыс. 415 переселенцев из Донбасса и Крыма.

*Исследование проводилось в мае-июне 2020 года. Участники опроса: представители профильных общественных организаций, органов местной власти, активисты из числа ВПЛ в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Проведено 148 экспертных онлайн-интервью. 51% респондентов – ВПЛ.