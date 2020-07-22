Программу повышения пенсий могут представить уже через месяц, – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины готовит программу повышения пенсионных выплат в 2021 году. Пенсии пересчитают, в том числе, с учетом роста минимальной зарплаты. Об этом сегодня, 22 июля, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «РБК-Украина».

По ее словам, программу повышения пенсионных выплат могут показать уже через месяц.

«В этом году, если у нас будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5 тыс. грн, то минимальная пенсия для лиц старше 65 лет – мужчин с 35 годами и для женщин с 30 годами стажа – должна составлять 40% от минимальной заработной платы. Кроме того, у нас еще будет плановое повышение пенсионных выплат в декабре для лиц, утративших трудоспособность», – пояснила Лазебная.

Ранее сообщалось, что с 1 июля, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.