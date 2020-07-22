На Донетчине обеспечены жильем лишь 0,2% переселенцев, – исследование

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области – 35% общего числа ВПЛ в стране (на «докарантинное» 1 марта – 508 240 чел.). При этом в регионе с начала конфликта обеспечены жильем лишь 929 переселенцев, т.е. 0,18%. Об этом говорится в экспертном исследовании «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19»,* передают «Донецкие новости».
Так, из 929 внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ):
- 3 человека обеспечены жильем для постоянного проживания;
- 72 человека – социальным жильем;
- 854 человека – жильем для временного проживания.
В том числе в коммунальную собственность было приобретено 224 квартиры для предоставления во временное пользование ВПЛ:
- 183 квартиры – в Мариуполе;
- 18 квартир – в Покровске;
- 10 квартир – в Славянске;
- 11 квартир – в Великоновоселковском районе;
- 2 квартиры – в Лимане.
В рамках Региональной программы поддержки и интеграции внутренне перемещенных лиц в Донецкой области на 2019-2020 годы за счет средств Европейского инвестиционного банка продолжаются работы по капитальному ремонту 8 общежитий: в Мирнограде, Бахмуте, Дружковке, Краматорске, Славянске и Мангуше.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 июля в Украине зарегистрированы 1 млн 449 тыс. 415 переселенцев из Донбасса и Крыма. При этом социальным жильем обеспечены лишь 0,01% ВПЛ.
*Исследование проводилось благотворительным фондом «Стабилизейшен суппорт Сервисез» в мае-июне 2020 года. Участники опроса: представители профильных общественных организаций, органов местной власти, активисты из числа ВПЛ в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Проведено 148 экспертных онлайн-интервью. 51% респондентов – ВПЛ.