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На Донетчине обеспечены жильем лишь 0,2% переселенцев, – исследование

22.07.20 17:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области – 35% общего числа ВПЛ в стране (на «докарантинное» 1 марта – 508 240 чел.). При этом в регионе с начала конфликта обеспечены жильем лишь 929 переселенцев, т.е. 0,18%. Об этом говорится в экспертном исследовании «Переселенцы: Жизнь до и во время COVID-19»,* передают «Донецкие новости».

Так, из 929 внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ):

  • 3 человека обеспечены жильем для постоянного проживания;
  • 72 человека – социальным жильем;
  • 854 человека – жильем для временного проживания.

В том числе в коммунальную собственность было приобретено 224 квартиры для предоставления во временное пользование ВПЛ:

  • 183 квартиры – в Мариуполе;
  • 18 квартир – в Покровске;
  • 10 квартир – в Славянске;
  • 11 квартир – в Великоновоселковском районе;
  • 2 квартиры – в Лимане.

В рамках Региональной программы поддержки и интеграции внутренне перемещенных лиц в Донецкой области на 2019-2020 годы за счет средств Европейского инвестиционного банка продолжаются работы по капитальному ремонту 8 общежитий: в Мирнограде, Бахмуте, Дружковке, Краматорске, Славянске и Мангуше.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 июля в Украине зарегистрированы 1 млн 449 тыс. 415 переселенцев из Донбасса и Крыма. При этом социальным жильем обеспечены лишь 0,01% ВПЛ.

*Исследование проводилось благотворительным фондом «Стабилизейшен суппорт Сервисез» в мае-июне 2020 года. Участники опроса: представители профильных общественных организаций, органов местной власти, активисты из числа ВПЛ в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Проведено 148 экспертных онлайн-интервью. 51% респондентов – ВПЛ.

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