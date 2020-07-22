На Луганщине из-за обстрела загорелся лес

Сегодня, 22 июля, вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела вспыхнул пожар. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса», – говорится в сообщении.

Чтобы помочь работникам лесного хозяйства тушить пожар, ГСЧС направило 76 человек личного состава, 17 автоцистерн и пиротехнический расчет.

«Для недопущения распространения пожара на населенный пункт по периметру села Лопаскино устроена минерализованная полоса. Через областную государственную администрацию проведено оповещение председателя Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения Лопаскино (33 жителя)», – добавили в ГСЧС.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.