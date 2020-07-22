Приехал в отпуск из ООС: В Запорожье избили бойца «Азова», он находится в коме

В Запорожье избили военнослужащего батальона «Азов», который прибыл в Запорожье в кратковременный отпуск из зоны проведения Операции объединенных сил. Пострадавшего прооперировали, он находится в коме.

По данным полиции Запорожья, вечером 21 июля у продовольственного супермаркета военнослужащий сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту. «Агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

Около 23:55 поступило сообщение в полицию из 5-й городской больницы о том, что к ним доставили местного жителя 1991 г. р. с травмами головы. «В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, мужчина находится в коме», – уточняют сегодня, 22 июля, в полиции.

В течении нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 г. р. В настоящее время он задержан.

О произошедшем в Facebook также сообщили побратимы бойца, которые помогают с лечением. Пострадавшим оказался Олег Черевко.

По информации побратима Евгения Долгого, Олег вышел за хлебом, курил возле магазина, сделал замечание ребятам, которые оскорбляли девушку. «Подошел мужчина и ударил его прямо в голову, от чего брат упал и ударился об асфальт головой», – пишет Евгений.

«У него открытый перелом основания черепа со смещением, осколки в головном мозге и водянка в мозге. Олега прооперировали, вывели трубку для выведения жидкости из мозга, состояние стабильное тяжелое», – уточнил Долгий.