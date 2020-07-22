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Кабмин выделил почти 55 миллионов на компенсации пострадавшим от пожаров в Луганской области

22.07.20 18:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 22 июля, выделил средства на компенсации пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях, одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавших во время антитеррористической операции (АТО), а также на перерасчет социальной помощи для детей, нуждающихся в дополнительной опеке государства. Об этом сообщает Правительственный портал.

На первоочередные меры по ликвидации последствий пожаров, которые произошли в Луганской области в июле этого года, правительство выделило 54,7 млн грн.

«Из-за страшных пожаров в Луганской области десятки украинцев потеряли дома. Мы планомерно, а главное ответственно, продолжаем помогать. Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство поддержало решение о выделении дополнительных 2,1 млн грн, которые будут направлены для помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Также Кабинет министров утвердил выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей погибших во время участия в АТО, и лицам, которые получили инвалидность вследствие ранений во время участия в АТО. Общая сумма выплат составит 13,1 млн грн.

На заседании правительство был принят и проект постановления о перерасчете государственной социальной помощи на детей. Согласно решению, сумма помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит 2,5 размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. На детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, – 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

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