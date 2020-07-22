Бросили как собаку: В Виннице ветераны АТО протестуют из-за оставленного в ООС раненого морпеха (Фото)

В Виннице сегодня, 22 июля, ветераны АТО вышли на протест к зданию облгосадминистрации из-за брошенного на произвол судьбы раненого 13 июля под Зайцево (Донецкая обл.) морпеха, который умирал три дня, передает «Укринформ».

На пикет вышли около полусотни ветеранов АТО / ООС. Они выражали свое возмущение бездействием высшего военного руководства государства, которое не обеспечило спасение морпеха, раненного на линии разграничения во время выполнения боевого задания. Он несколько дней оставался живым, находясь на неподконтрольной правительству Украины территории. 21 июля представители «ДНР» вернули его тело.

«Наше терпение подходит к концу: человека бросили как собаку. Никто не пошевелил пальцем, не подтянул ни танков, ни артиллерии, никто не пытался организовать операцию по спасению», – сказал один из участников пикета Игорь.

С пикетчиками встретился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. Ветераны заявили ему, что считают позицию высшего руководства государства в данной ситуации служебной халатностью, которая привела к смерти, и заслуживает наказания в соответствии с действующим законодательством.

Также участники пикета требовали обнародовать имя погибшего и наградить героя за его подвиг.

После Борзов на своей странице в Facebook написал: «Сержант Ярослав Журавель – украинский боец, которого несколько дней не смогли эвакуировать после ранения. Его тело забрали. Он дома – в Днепропетровске. Назвать имя погибшего меня просили сегодня на пикете под ОГА».

В посте также содержится отсыл на сведения о погибшем морпехе, которые обнародовал военкор Андрей Цаплиенко. «Украинский беспилотник снял видео с раненым морпехом в белом шлеме. Боец был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Кадры показал журналист Андрей Цаплиенко в сюжете программы "ТСН. Неделя". Троих воинов представили к награде», – говорится в посте Борзова.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.