Ждали жена и две дочки: Стало известно имя еще одного погибшего под Зайцево морпеха

По результатам опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое представители незаконных вооруженных формирований передали 21 июля, установлена личность погибшего украинского военного. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Было установлено, что это – сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево», – говорится в сообщении.

Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты. Ярослава «видели» с дрона разведки, тогда он был еще жив. Затем исчез из поля зрения – вероятно, упал в овраг. Три дня подряд НВФ не давали проводить поисковую операцию. Ближе к выходным стало понятно, что сержант, вероятно, уже погиб от ранений.

Председатель местного райсовета Артем Кравченко рассказал «Радио Свобода», что Ярослав Журавель был уроженцем Верхнеднепровского района. Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и две дочки.

Церемония прощания с героем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.

22 июля в Виннице ветераны АТО вышли на протест к зданию облгосадминистрации из-за брошенного на произвол судьбы раненого 13 июля под Зайцево морпеха, который умирал три дня