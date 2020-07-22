Переговоры, сообщник и освобожденные: Последние данные о террористе и заложниках в Луцке (Фото, видео)

Максим Кривош, который удерживал 21 июля в автобусе 13 заложников в центре Луцка, сейчас находится в изоляторе временного содержания, с ним проведен первый допрос. Сегодня ему объявили о подозрении, а завтра суд изберет меру пресечения. Об этом на брифинге рассказал начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает «Громадське радіо»

Прежде чем Кривоша задержали, с ним постоянно велись переговоры. «Велся переговорный процесс, который остался вне камер… Вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры, потому что у нас были подозрения, что в автобусе есть взрывное устройство, а он, согласно нашим договоренностям, действительно оставил взрывное устройство. Но мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного управления этим устройством», – сказал Данюков.

По словам представителя СБУ, мужчине при задержании давались указания типа «Поднять руки» и проверяли местность на иную потенциальную угрозу для заложников.

«Только после этого к нему подошли работники милиции и СБУ», – рассказал о деталях задержания Павел Данюков.

При этом в соцсетях появилось видео задержания Кривоша. На нем видно, что задержание террориста и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса. Кривош вышел из поднятыми руками из автобуса и ждал, пока его задержат. После этого по одному выходили заложники. В это время со стороны подъехал бронетранспортер, а вскоре – взорвалась светошумовая граната.

Президент Владимир Зеленский также рассказал о переговорах с Кивошем. «Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек… Мы хотели держать все на контроле, потому что действительно были немного непонятны требования. Ведь потом появилась информация о том, что заминирован не только автобус, но и другие места в Луцке», – цитирует Зеленского Офис президента.

Президент отметил, что в целом с мужчиной переговоры продолжались 9 часов: с ним говорили и психологи, и переговорщики. «Человек хотел только одного, потому и угрожал, чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы быстрый штурм. Я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. Поэтому мы посоветовались, и я захотел проговорить с этим человеком по телефону», – Зеленский.

По его словам, договорились, что после того, как видео выйдет в соцсети, террорист через полчаса выпускает всех людей. «Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек, а после этого я запишу видео. Примерно так и произошло», – сказал Зеленский.

Правоохранители уже провели первый допрос Кривоша. «О сотрудничестве речь не шла, потому что ему задавались четкие вопросы, мы должны были выяснить его сообщников, наличие других взрывных устройств. Так, со второго-третьего допроса станет понятно его поведение», – дополнил Павел Данюков.

У Кривоша, по версии следователей полиции, действительно был сообщник – 44-летний житель Харькова. Он задержан и сотрудничает со следствием.

Обследуя его дом, полицейские изъяли гранаты, запалы к ним, пистолеты, гладкоствольное ружье и патроны к ним. Все эти вещи направят на экспертизу.

После того, как заложников освободили, до часу ночи они провели в гостинице Луцка возле Театральной площади и в здании Нацполиции Волынской области. Там с ними общались правоохранители и психологи. Об этом рассказала журналистка сайта «Первый» Елена Ливицкая.

«Автобус с площади убрали около 6 утра, дороги в городе не перекрыты. Всю ночь работали правоохранители, эксперты, исследовали место», – добавила она.

По словам журналистки, в городе увеличилось количество автомобилей патрульной полиции.

Напомним, что в центре Луцка 21 июля Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 человек, в том числе мужчин, женщин, 15-летнего подростка и беременную женщину. При себе мужчина имел взрывчатку и оружие. Кривош – житель Ровенской области, 1975 г.р., ранее был судим, в местах лишения свободы написал книгу «Философия преступника».

Террорист требовал от глав украинских судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они – «террористы в законе». Для выдвижения своих требований он использует телефоны заложников и соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и опубликовал видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». После этого Кривош отпустил трех заложников.

Затем правоохранители провели операцию по освобождению людей, жертв удалось избежать.