В списках не значились: На КПВВ «Новотроицкое» шестой день живут люди

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в палатках спасателей уже несколько дней ночуют 14 человек, в том числе трое детей. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что люди, которые не смогли пересечь КПВВ «Новотроицкое» из-за отсутствия в разрешительных списках на въезд в «ДНР», вынуждены ночевать в палатке ГСЧС, а днем находиться в остановочном павильоне рядом с КПВВ.

«С пятницы в палатке жили 13 человек, в понедельник добавился еще один человек. По состоянию на сегодняшнее утро, на КПВВ находились 14 человек, включая троих детей», – написал Каплин.

Он добавил, что команда «Пролиски» предоставляет продукты питания для «застрявших» на КПВВ людей, питьевую воду. С ними ежедневно работают психологи миссии.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.