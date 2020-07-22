Требования не важны: Эксперт пояснил, когда захват заложников становится терроризмом

Действия Максима Кривоша, который 21 июля захватил в центре Луцка 13 заложников, подпадают под признаки терроризма. Об этом рассказал политолог, доцент кафедры публичной политики и управления Киевской школы экономики Иван Гомза, передает «Громадське радіо»

«Только действия можно считать либо не считать террористическими. Это не касается требований. Требования могут быть совершенно разного характера… Можно посмотреть на терроризм на протяжении всей истории: были террористы, которые пытались уничтожить государственный строй, были террористы, которые не хотят, чтобы к ним приезжали мигранты, есть террористы, которым не нравится, что женщины слишком активно начинают проявлять себя в разных сферах. То есть требования в таком случае ничего не значат. Есть люди, которые выдвигают требования без применения насилия, поэтому они террористами не будут», – пояснил он.

При этом эксперт акцентировал, что захват автобуса с автоматическим оружием против мирных граждан – это однозначно является террористическим актом. «И здесь совершенно не важны требования», – добавил он.

Гомза отметил, что терроризм – это стратегия, к которой прибегают некоторые игроки, желающие достичь той или иной цели. Если у них нет возможностей, нет желаний, нет способов удовлетворить те или иные свои цели, они прибегают к этой стратегии.

При этом есть ситуации, когда нужно обращать внимание на требования террористов, но это касается социологии, личной мотивации террористов. «Но для того, чтобы классифицировать акт как террористический, на требования обращать внимание не нужно, кроме определения того, являются ли они политическими. В кейсе с Луцком это однозначно политические требования, поэтому дальше можно время и усилия на это не тратить. Здесь террорист выдвигал требования к политическим игрокам, хотел, чтобы те или иные политики, начиная от Порошенко, заканчивая министрами, назвали себя террористами. А значит, это требования, которые имеют политический характер. Этот человек использует давление на общество в политическом контексте, который у нас есть на сегодня», – продолжил политолог.

Для сравнения Гомза отметил, что если нет политических требований, «если есть только желание, взяв заложников, получить мешок денег, то это не терроризм как таковой». «Нужно, чтобы была политическая цель. Если моя цель – это мешок денег и вертолет в Панаму, тогда речь идет об уголовном акте и ни о чем другом. Это ничем не отличается от банды, которая захватит людей и скажет, что нам нужны деньги и мы "исчезаем". То есть если требуют деньги, ресурсы или того, чтобы тебя показали по телевизору в вечерней программе, это терроризмом считаться не может», – резюмировал он.

Напомним, что в центре Луцка 21 июля Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 человек, в том числе мужчин, женщин, 15-летнего подростка и беременную женщину. При себе мужчина имел взрывчатку и оружие. Кривош – житель Ровенской области, 1975 г.р., ранее был судим, в местах лишения свободы написал книгу «Философия преступника».

Террорист требовал от глав украинских судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они – «террористы в законе». Для выдвижения своих требований он использует телефоны заложников и соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и опубликовал видеообращение с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем». После этого Кривош отпустил трех заложников.

Затем правоохранители провели операцию по освобождению людей, жертв удалось избежать.

По состоянию на 22 июля Кривош находится в изоляторе временного содержания, с ним проведен первый допрос, ему объявлено о подозрении, а завтра суд изберет меру пресечения.