Цена на газ для населения в июле выросла на 7%, – «Нафтогаз»

В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для населения увеличилась на 7%. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Оптовая цена для нужд населения, теплопроизводителей и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), выросла на 16 коп. до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года», – говорится в сообщении.

Как отмечают в «Нафтогазе» всего с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

«Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20, а то и на 30%», – заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В компании отмечают, что сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.