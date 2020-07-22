Донетчина: Славянский район получил аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова (Фото)

Фонд Рината Ахметова и компания SCM передали современный аппарат искусственной вентиляции легких Славянской центральной районной больнице (Николаевка, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Фонда

«Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Аппараты ИВЛ в числе первоочередных медицинских потребностей, поэтому Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов. В целом 200 аппаратов ИВЛ – это ключевой элемент помощи Рината Ахметова в борьбе Украины с COVID-19 по программе "Ринат Ахметов – Cпасение жизней"», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Вручая сертификат на аппарат ИВЛ, представитель SCM Александр Вишняков отметил масштабы помощи Рината Ахметова для страны. «Фонд Рината Ахметова в июне-июле доставил в Украину рекордную партию помощи – свыше 100 современных аппаратов ИВЛ. Они передаются государственным медучреждениям в регионах. Это автоматизированная, высококлассная медтехника, которая в значительной мере исключает человеческий фактор. Она может быть использована сразу, что очень важно в условиях эпидемии», – пояснил Вишняков.

В свою очередь медики поблагодарили за столь важную и необходимую помощь. «Это оборудование будет применяться и после эпидемии коронавируса», – отметила директор КНП «Славянская центральная районная больница» Светлана Коноплянок.

«Аппарат ИВЛ – это не панацея от коронавируса. Но он может стать незаменимым, когда речь идет о спасении жизни пациентов в тяжелом состоянии», – добавила врач Лиана Дьяченко.

«Хочу поблагодарить Фонд и непосредственно Рината Леонидовича за внимание к громаде и Славянской центральной райбольницы. Большинство местных жителей лечатся в этом учреждении, и аппарат ИВЛ очень важен, особенно сейчас», – сказала городской голова Николаевки Елена Цикунова.

Представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Роман Пещанский отметил, что только совместными усилиями государства и крупного бизнеса можно противостоять таким глобальным мировым вызовам, как эпидемия коронавируса.

Также медики отделения интенсивной терапии, работающие с больными коронавирусом, получили от Фонда комплекты медицинской одежды. Она была сшита по специальному заказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передал медикам Славянска 3 аппарата искусственной вентиляции легких. Вручение состоялось на базе Областной детской больницы.

В пресс-службе напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – резюмировали в Фонде.