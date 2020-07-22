На КПВВ «Станица Луганская» появится стационарный и мобильные ЦПАУ

Международные фонды выделили $ 500 тыс. на строительство центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Станице Луганской. Кроме того, возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» будут развернуты мобильные ЦПАУ, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В мобильных ЦПАУ одновременно будут работать четыре специалиста, предусматривается обустройство зоны ожидания для клиентов. Такие же мобильные центры должны заработать при открытии еще двух КПВВ в Луганской области», – рассказал руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну во время встречи с главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

Также обсуждались вопросы борьбы с COVID-19 в области. Виктор Мунтяну отметил, что копенгагенский офис ООН занимался приобретением большого количества кислородных концентраторов, которые должны стать весомым вкладом в лечение коронавируса. Всего на Луганщину должно поступить 100 таких аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области возле всех КПВВ на линии разграничения будут функционировать мобильные центры предоставления административных услуг. Проект будет реализован при поддержке Программы развития ООН.