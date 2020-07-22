Двое граждан РФ, трое – Украины: Установлены причастные к расстрелу нацгвардейцев при освобождении Лисичанска

Пяти участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) России сообщено о подозрении в расстреле генерал-майора Александра Радиевского и других нацгвардейцев в период освобождения Лисичанска (Луганская обл.). Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По версии следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений «Восток-13» и «Сибирь» образовали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ РФ начали вражескую атаку с применением снайперской, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера в голову погиб Александр Радиевский, еще трое военнослужащих Нацгвардии получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев были ранены.

24 июля 2014 года Лисичанск был освобожден украинской армией.

На данный момент прокуратура идентифицировала участников НВФ РФ, которые обстреляли группу украинских военнослужащих. Собрано достаточное количество доказательств в подтверждение причастности к этому двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

В итоге, пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Отметим, что Александр Радиевский участвовал в освобождении на Донетчине – Николаевки, Семеновки, Славянска, на Луганщине также Северодонецка. Указом президента Украины награжден орденом «За мужество» III степени.