Подтвердили режим тишины: На Донетчине восстанавливают подачу воды в ряд городов

В Донецкой области ликвидируют последствия аварий в системе водоснабжения региона – порыва на магистральном водоводе в районе Славянска и повреждений трубопровода в результате обстрелов в «серой» зоне. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на свой странице в Faceboоk.

«Началось восстановление гидравлической системы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водовода (ВДВ). По состоянию на 17:00 участок заполнился до рабочего давления. Вскоре начнется заполнение водоводов до Константиновки и 4-го подъема ВДВ и нормализуется подача воды на города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк», – написал Кириленко.

Он напомнил, что сегодня произошло уменьшение подачи воды по каналу «Северский Донец–Донбасс» и Втором Донецком водоводе. Как следствие – частично ограничено водоснабжение Константиновки, Дружковки, Торецка, Покровска, Часов Яра, Мирнограда, Доброполья, Волновахи и Мариуполя.

К таким последствиям привели две аварии, которые произошли сегодня: это порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм возле Славянска и повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции 3-го подъема в районе Торецка, в «серой» зоне.

«На Втором Донецком водоводе проблему устранили. На проведение ремонтных работ на поврежденных участках канала Северский Донец-Донбасс в районе населенного пункта Шумы вблизи Торецка получили разрешение и подтверждение режима тишины с завтрашнего дня до 31 июля», – сообщил глава Донецкой ОГА.

По его словам, ремонтные бригады компании «Вода Донбасса» завтра должны приступить к работе.

Ранее сообщалось, что основная часть магистралей водоснабжения Донецкой области изношена на 70-90%. Самым проблемным является Второй Донецкий водовод, который обеспечивает водой север региона. Основные разрывы происходят в начале Славянска и идут до Краматорска. На восстановление порывов уходит около суток, после устранения повреждений на заполнение системы и начало подачи воды в самые отдаленные Константиновку и Дружковку требуется 2-3 суток.